Суспільство

Влада Ростовської області РФ заявила про вибухи поблизу аеродрому
23 Грудня 2024 21:37
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вибух, дрони, рф
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Увечері 23 грудня в Ростовській області Росії пролунали вибухи неподалік аеродрому в Міллерово. Місцева влада заявила про збиття безпілотників.

Про це повідомляє тимчасовий виконувач обов’язки губернатора Ростовської області Юрій Слосарь.

“З дев’ятої вечора сили ППО відбивають повітряну атаку в Ростовській області”, – написав він у Telegram.

За його словами, біля Міллерово нібито збили вже 8 безпілотників. Міністерство оборони РФ заявляє про 9 збитих дронів.

Слосарь зазначив, що постраждалих начебто немає, а інформація про наслідки атаки ще уточнюється. Системи ППО та мобільні вогневі групи продовжують роботу.

Тим часом місцеві пабліки повідомляють, що вибухи сталися поблизу аеродрому, звідки російські війська регулярно запускають ударні безпілотники на Україну. Також надходять повідомлення про пошкодження будівлі Міллерівського козачого кадетського професійного технікуму, студентів якого нібито евакуюють із гуртожитку.


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