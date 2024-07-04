В Одеській області загинув підліток, який намагався розібрати бойову частину “шахеда”

В Ізмаїльському районі Одеської області загинув 15-річний хлопець. Попередньо поліцейські встановили, що юнак приніс додому невідомий предмет, який знайшов у лісосмузі, та почав на подвір’ї розбирати його. Предмет вибухнув та спровокував пожежу, внаслідок чого підліток загинув.

За фактом загибелі дитини розпочато провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України з приміткою “нещасний випадок”. Поліцейські встановлюють повні обставини трагічної події.

Як повідомили виданню “Думська” у поліції, експерти, які оглянули місце події, встановили, що хлопець намагався за допомогою молотка і кутової шліфувальної машини розібрати бойову частину російського безпілотника типу “шахед” (“Герань-2”).