Кримінал

В одеській Аркадії сталася масова бійка
28 Липня 2024 19:55
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поліція
Бійка в одеській Аркадії / Скриншот із відео

Вчора, 27 липня, ввечері в одеській Аркадії між компаніями незнайомців виникла масова бійка.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Одещини.

Правоохоронці затримали сімох хлопців віком від 20 до 23 років. У відділі поліції вони відмовились пояснювати причину та мотиви бійки. Поліцейські з’ясували, що всі вони — з однієї компанії.

Дії затриманих слідчі кваліфікували як хуліганство — ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу. За хуліганство загрожує позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Також правоохоронці встановлюють інших учасників бійки в Аркадії.


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