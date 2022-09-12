В Одесі затриманий колишній керівник УБОЗу, який працював на російські спецслужби

У ході спецоперації в Одесі затримано агента російських спецслужб – колишнього керівника кримінальної розвідки Управління боротьби з оргзлочинністю (відоме як розформоване у 2015 році УБОЗ) МВС України.

Як повідомили в СБУ, ворожого агента цікавила закрита інформація щодо установчих даних керівництва Служби безпеки, посадовців і ветеранів МВС, результати розслідувань резонансних справ.

Зібрані відомості він передавав своєму «зв’язковому» – кадровому співробітнику мвд рф Сєргєю Єрьоміну, діяльність якого координує фсб.

Отриману інформацію окупанти використовують для визначення «потенційних цілей» серед українських силовиків, проведення диверсій і спеціальних інформаційних операцій для їх дискредитації та спроб вербування.

Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру у державній зраді.

Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.