Кримінал

В Одесі затриманий колишній керівник УБОЗу, який працював на російські спецслужби

12 Вересня 2022 10:37
81

У ході спецоперації в Одесі затримано агента російських спецслужб – колишнього керівника кримінальної розвідки Управління боротьби з оргзлочинністю (відоме як розформоване у 2015 році УБОЗ) МВС України.

Як повідомили в СБУ, ворожого агента цікавила закрита інформація щодо установчих даних керівництва Служби безпеки, посадовців і ветеранів МВС, результати розслідувань резонансних справ.

Зібрані відомості він передавав своєму «зв’язковому» – кадровому співробітнику мвд рф Сєргєю Єрьоміну, діяльність якого координує фсб.

Отриману інформацію окупанти використовують для визначення «потенційних цілей» серед українських силовиків, проведення диверсій і спеціальних інформаційних операцій для їх дискредитації та спроб вербування.

Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру у державній зраді.

Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
Думки
Арсен АВАКОВ

1 бутылка вина из коллекции позволила купить 100 пар берцев для ЗСУ
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Наше настоящее. Запретное слово из четырех букв
Александр КИРШ

Почему Украина — страна, а оркостан — стадо
Юрій БУТУСОВ

8 сентября – день освобождения Балаклеи
усі думки
ТОП-новини
12 Вересня 2022 14:25
37

В результаті обстрілу Харкова одна людина загинула, місто знеструмлено
12 Вересня 2022 13:45
96

Обстрілян центр Харкова – Основ’янський та Київський райони
12 Вересня 2022 13:32
110

Німеччина відмовилася постачати Україні танки західного виробництва
12 Вересня 2022 13:23
123

Російські війська знов бомблять Харків
12 Вересня 2022 13:02
42

Без світла залишаються близько 17 тис. споживачів у трьох областях України
Останні новини
усі новини