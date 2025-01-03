В Одесі внаслідок вибуху в житловому будинку спалахнула пожежа (фото)

Вночі 3 січня в Одесі на вулиці Комітетській стався вибух в одній з квартир житлового будинку. У приміщенні вибило двері та вікна, розпочалася пожежа.

Про це повідомили в ДСНС Одеської області.

Як розповіли в ДСНС, через вибух акумуляторної батареї повербанка виникла пожежа в приміщенні ванної кімнати у квартирі на шостому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку.

“Під час проведеної розвідки рятувальники встановили вибиті вхідні двері, вікно в кімнаті та рами на балконі”, – йдеться в повідомленні.

Рятувальники ліквідували пожежу. Без постраждалих.