Суспільство

В Одесі внаслідок вибуху в житловому будинку спалахнула пожежа (фото)
3 Січня 2025 09:44
вибух, одеса
В Одесі в квартирі вибухнув повербанк Фото: ДСНС Одещини

Вночі 3 січня в Одесі на вулиці Комітетській стався вибух в одній з квартир житлового будинку. У приміщенні вибило двері та вікна, розпочалася пожежа.

Про це повідомили в ДСНС Одеської області.

Як розповіли в ДСНС, через вибух акумуляторної батареї повербанка виникла пожежа в приміщенні ванної кімнати у квартирі на шостому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку.

“Під час проведеної розвідки рятувальники встановили вибиті вхідні двері, вікно в кімнаті та рами на балконі”, – йдеться в повідомленні.

Рятувальники ліквідували пожежу. Без постраждалих.

Наслідки вибуху повербанка в Одесі / Фото: ДСНС Одещини

Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
3 Січня 2025 08:08

Пожежі, руйнації та жертви: правоохоронці показали фото з місць атаки дронів на Київщину
3 Січня 2025 10:47

На Закарпатті на хабарі піймали прикордонника, який допомагав переправляти ухилянтів за кордон
3 Січня 2025 08:27

Майже 90 атак відбили ЗСУ на трьох найгарячіших напрямках фронту
3 Січня 2025 07:38

Коли в Україні відбудуться вибори: Зеленський назвав головну умову
3 Січня 2025 07:17

Одна людина загинула, четверо постраждали внаслідок атаки російських дронів на Київщину
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
усі думки