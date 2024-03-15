Кримінал

В Одесі внаслідок російської атаки загинули ексзаступник мера і командир батальйону Цунамі

15 Березня 2024 19:08
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ракетний удар
Сергій Тетюхін та Олександр Гостищев / Фото:Колаж Суспільне Одеса

Внаслідок російського ракетного удару по Одесі у пʼятницю, 15 березня, загинули ексзаступник міського голови Сергій Тетюхін і командир батальйону Цунамі, а також колишній начальник патрульної поліції області Олександр Гостищев.

Про це повідомили голова Одеської районної ради Віталій Барвіненко і депутат міськради Андрій Вагапов на своїх сторінках у Facebook.

Відомо, що Тетюхін звільнився з міськради восени 2023 року і мобілізувався до ЗСУ. У міськраді спочатку працював директором департаменту економічного розвитку, потім очолював департамент транспорту, потім був заступником міського голови, а з травня 2023 року — першим заступником мера. Інформацію про його загибель підтвердив і мер Одеси Геннадій Труханов.

Гостіщев же 2019 року очолив патрульну поліцію Одеської області. У 2021 році став заступником начальника поліції Одеської області, а після повномасштабного вторгнення став командир батальйону Цунамі.


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