В Одесі у квартирі виявили тіло малюка в морозильній камері: поліція розслідує обставини трагедії

В Одесі правоохоронці розслідують шокуючий випадок смерті малолітнього хлопчика. Тіло дитини віком 1 рік і 3 місяці виявили у морозильній камері в одній із квартир Пересипського району.

Що відомо

За попередніми даними, у квартирі мешкала 18-річна мати загиблого хлопчика, його дворічна сестра та 44-річний співмешканець жінки, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.

Поліція наразі встановлює обставини трагедії. Мати дитини та її співмешканець перебувають на допиті у слідчих. Дворічну дівчинку вилучено з родини та тимчасово поміщено до лікарні.

Розслідування

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство малолітньої дитини).

Тіло хлопчика направлено на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті. Слідчі дії тривають.