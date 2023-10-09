Кримінал

В Одесі тренер зібрав з дітей 500 тисяч грн “на табір” і погасив собі кредит

9 Жовтня 2023 19:30
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поліція

В Одесі тренер одного зі спортивних гуртків зібрав зі своїх вихованців 500 тисяч, щоб нібито повезти їх у табір. Цього не сталося: чоловік привласнив гроші та погасив ними собі кредит. А тепер отримав підозру.

Про це повідомила поліція Одещини.

Так, фігурант у липні пообіцяв дітям провести тренувальні збори у літньому таборі в іншій області. Чоловік казав, що до сплати входило двотижневе проживання дітей у закладі. Окремо вони мали б платити нібито за квитки. Сім’ї довірилися тренеру та давали йому гроші чи кидали на карту.

«Майже усе літо діти провели з надією на яскравий відпочинок у таборі, а у серпні наставник повідомив, що поїздка не відбудеться. Не дочекавшись ні обіцяних зборів, ні повернення коштів, двадцять одеситів звернулися до поліції», — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зібрали докази та оголосили тренеру підозру за ч. 1, 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. За це йому загрожує від 51 тисяч до 68 тисяч гривень штрафу або виправні роботи до 2 років чи обмеження волі до 5 років, або ж ув’язнення до 3 років.


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