В Одесі пролунав вибух

В Одесі сьогодні ввечері, 10 листопада, пролунали звуки вибухів.
У місті було оголошено повітряну тривогу.
Раніше Повітряні сили України повідомляли про ракетну небезпеку для Одеси.
В Одесі сьогодні ввечері, 10 листопада, пролунали звуки вибухів.
У місті було оголошено повітряну тривогу.
Раніше Повітряні сили України повідомляли про ракетну небезпеку для Одеси.
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