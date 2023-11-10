Суспільство

В Одесі пролунав вибух

10 Листопада 2023 19:52
читать на русском →
ракетний удар

В Одесі сьогодні ввечері, 10 листопада, пролунали звуки вибухів.

У місті було оголошено повітряну тривогу.

Раніше Повітряні сили України повідомляли про ракетну небезпеку для Одеси.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
10 Листопада 2023 18:22

Росіяни вже місяц штурмують Авдіївку, втрати противника становлять близько десяти тисяч осіб, – Залужний
10 Листопада 2023 21:15

Ворог атакував Одещину: є постраждалі
10 Листопада 2023 20:35

Новітній стратегічний бомбардувальник США B-21 Raider здійснив перший політ
10 Листопада 2023 19:02

Уражені в Криму десантні катери росіян пішли на дно, – ГУР
10 Листопада 2023 18:38

Уряд дозволив демонтувати пам’ятники російським і радянським діячам
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Удар HIMARS по базі в окупованому Скадовську – це справжній удар у серце ФСБ РФ
Сергій ФУРСА

Залужний знов став тим самим дорослим у кімнаті
Віталій ПОРТНИКОВ

Культура смерті
Леонід ЛОГВИНЕНКО

Барашек чи баранчик?
Юрій БУТУСОВ

Шойгу кинув у бій ПВК Вагнер. Що змінилося навколо Авдіївки
Юрій ЛУЦЕНКО

Напад рос-іранських терористів на Ізраіль нарешті припиняє страусину політику розніженого Заходу
усі думки