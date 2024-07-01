Кримінал

В Одесі дівчина під час вечірки застрелила військовослужбовця
1 Липня 2024 16:35
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поліція
Слідчі дії на місці злочину / Фото: Нацполіція

В Одесі 17-річна дівчина застрелила 23-річного військовослужбовця під час вечірки. Про це повідомила поліція Одеської області.

“Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що заявник запросив у гості товариша та двох знайомих дівчат віком 17-ти й 20- років. Під час хмільного застілля менша за віком дівчина виявила бажання спробувати розібрати та зібрати автомат, що належить власнику квартири, взяла зброю в руки і відбулися постріли. Кулі поцілили у 23-річного військового. На жаль, від отриманих поранень він загинув на місці”, – йдеться у повідомленні.

Видання “Думська” з посиланням на джерела пише, що автомат Калашникова друг загиблого не здав після відрядження, з якого повернувся кілька днів тому.

Слідчі вилучили з місця скоєння злочину автомат Калашникова та декілька магазинів з набоями до нього, гільзи, два пістолети й інші речі. Усі речові докази скерували на експертне дослідження.

Тіло загиблого також відправили на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.

Правоохоронці розпочали провадження за ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України, тобто вбивство через необережність. Слідство триває.


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