Суспільство

В Одесі чоловік майже добу ховався від поліції у своїй автівці
4 Лютого 2025 07:55
читать на русском →
Ситуація на парковці в одному з ЖК Одеси / Фото з соцмереж
Ситуація на парковці в одному з ЖК Одеси / Фото з соцмереж

В Одесі чоловік майже добу сидів в автомобілі після того, як патрульні виявили його в розшуку за ухилення від військового обов’язку. У поліції прокоментували ситуацію та заявили, що вживають заходів для затримання та доправлення його до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Інцидент почався ввечері 2 лютого, коли поліцейські зупинили Mercedes через порушення ПДР. Під час перевірки документів з’ясувалося, що водія розшукують за ст. 210 КУпАП (Порушення військовозобовʼязаними чи призовниками законодавства про військовий обовʼязок і військову службу).

Чоловіку запропонували вирушити до територіального центру комплектування, однак він зачинився в авто та поїхав до паркінгу житлового комплексу.

“Поліцейські вживають заходів, щодо затримання та доставлення особи правопорушника до ТЦК”, — додали у поліції.

Ввечері 3 лютого чоловіка врешті супроводили до лікарні та передали РТЦК та СП.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
4 Лютого 2025 07:05

Адміністрація Трампа ненадовго зупиняла військову допомогу Україні, але потім відновила поставки, – Reuters
3 Лютого 2025 21:27

Трамп зазіхнув на рідкоземельні метали України
3 Лютого 2025 21:01

У Києві стурбовані: Трамп і Путін хочуть змінити владу в Україні
3 Лютого 2025 20:36

Зеленський оцінив нову структуру ЗСУ: корпусна система потрібна
3 Лютого 2025 19:49

СБУ затримала агентів рф, які готували теракт у центрі Рівного
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Майбутнє українських медіа: між кризою та трансформацією
Михайло ФЕДОРОВ

Перегони за ШІ розпочалися?
Арсен АВАКОВ

Шакали і Портников
Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
усі думки