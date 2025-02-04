В Одесі чоловік майже добу ховався від поліції у своїй автівці

В Одесі чоловік майже добу сидів в автомобілі після того, як патрульні виявили його в розшуку за ухилення від військового обов’язку. У поліції прокоментували ситуацію та заявили, що вживають заходів для затримання та доправлення його до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Інцидент почався ввечері 2 лютого, коли поліцейські зупинили Mercedes через порушення ПДР. Під час перевірки документів з’ясувалося, що водія розшукують за ст. 210 КУпАП (Порушення військовозобовʼязаними чи призовниками законодавства про військовий обовʼязок і військову службу).

Чоловіку запропонували вирушити до територіального центру комплектування, однак він зачинився в авто та поїхав до паркінгу житлового комплексу.

“Поліцейські вживають заходів, щодо затримання та доставлення особи правопорушника до ТЦК”, — додали у поліції.

Ввечері 3 лютого чоловіка врешті супроводили до лікарні та передали РТЦК та СП.