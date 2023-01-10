Кримінал

В Очакові внаслідок потужного вибуху пошкоджено понад 5000 будинків

10 Січня 2023 22:01
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миколаїв

Про це повідомив заступник мера міста Олексій Васьков.

«З 7,5 тисяч зареєстрованих домоволодінь у місті Очаків, не рахуючи критичної інфраструктури, комерційних підприємств — близько 70% на сьогоднішній день пошкоджено, це понад 5000 домоволодінь», — розповів Васьков.

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про удар по старому складу боєприпасів в Очакові.

За його словами, поряд із “військовою частиною, яку обстрілювали місяцями”, був склад часів Другої світової війни, залитий бетоном.

“Руські вирішили, що це склад боєприпасів і довго і нудно туди стріляли. Учора ракетою дорогою, чи не двома “Кинджалами”, пробили метр бетону щоб підірвати міни Другої світової війни. Єдине, що вони зробили – позбавили вікон і дахів половину міста Очакова, навели паніку у Миколаєві. Слава Богу ніхто не постраждав”, – сказав Кім.


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