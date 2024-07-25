В.о. начальника київського метрополітену призначили цілодобовий домашній арешт

Виконувачу обов’язків начальника КП “Київський метрополітен” Віктору Вигівському обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

“Головного інженера КП “Київський метрополітен”, який зараз виконує обов’язки начальника КП, підозрюють у неналежному виконанні посадових обов’язків, що призвело до розгерметизації тунелю, наявності тріщин у стінах тунелю та його подальшого підтоплення на ділянці київського метро між станціями “Деміївська” та “Либідська”, – повідомили у прокуратурі.

Окрім того, за тією ж статтею підозру вручили начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель.