В Ніжині росіяни вдарили по критичній інфраструктурі, в місті немає води та світла

Вранці 31 серпня Росія атакувала дронами Чернігівську область. В Ніжині пошкоджений об’єкт цивільної критичної інфраструктури, повідомив міський голова Олександр Кодола.

За попередньою інформацією, потерпілі внаслідок атаки відсутні. Ворог пошкодив лінії електропередач, в місті тимчасово відсутнє світло і водопостачання.

Як зазначив голова обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус, без електрики станом на 10:50 перебувають 30 000 домогосподарств, частина з них у місті Ніжин. До 10:30 вдалося відновити електропостачання міської лікарні та об’єктів місцевого водоканалу.