В Ніжині росіяни вдарили по критичній інфраструктурі, в місті немає води та світла

Вранці 31 серпня Росія атакувала дронами Чернігівську область. В Ніжині пошкоджений об’єкт цивільної критичної інфраструктури, повідомив міський голова Олександр Кодола.
За попередньою інформацією, потерпілі внаслідок атаки відсутні. Ворог пошкодив лінії електропередач, в місті тимчасово відсутнє світло і водопостачання.
Як зазначив голова обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус, без електрики станом на 10:50 перебувають 30 000 домогосподарств, частина з них у місті Ніжин. До 10:30 вдалося відновити електропостачання міської лікарні та об’єктів місцевого водоканалу.
У зв’язку з відсутністю електропостачання, водопостачання забезпечуватиметься генераторами за наступним графіком: ранок – з 10:00 до 12:00 год; якщо до вечора електропостачання не відновиться, то увечері – з 17:00 до 21:00 год.
Зробіть необхідні для вас запаси води