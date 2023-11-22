Політика

В Нідерландах розпочалися парламентські вибори

22 Листопада 2023 09:52
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Нідерланди, вибори

У середу в Нідерландах розпочалися парламентські вибори, результати яких визначать, хто стане наступним прем’єр-міністром та замінить багатолітнього очільника уряду Марка Рютте.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

Дільниці для голосування відкриті з 7:30 ранку за місцевим часом і зачиняться о 21:00, коли національний мовник NOS публікує перший екзит-пол.

Згідно з опитуваннями громадської думки, принаймні три партії, включно з ультраправими, можуть розраховувати на перше місце. Явний лідер напередодні голосування так і не визначився.

Наразі гарантовано лише те, що Нідерланди отримають свого першого нового прем’єр-міністра за понад десять років після того, як  Рютте подав у відставку в липні.

Лідерство в опитуваннях розподілилось між праволіберальною Народною партією за свободу і демократію (VVD), яку багато років очолював Рютте, коаліцією “Ліво-зелених” і лейбористів (GroenLinks-PvdA) на чолі з колишнім віцепрезидентом Єврокомісії Франсом Тіммермансом і ультраправа “Партія свободи” (PVV) Герта Вілдерса. Жодна з партій не має шансів набрати більше 20% голосів.

Найвірогідніше, після виборів на Нідерланди чекають тривалі коаліційні переговори.


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