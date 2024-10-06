В найближчі дві доби очікується дощова погода

Дощі, у південних, центральних, Чернігівській та Сумській областях місцями значні дощі та грози прогнозуються в Україні в понеділок, 7 жовтня, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер західний, у східних областях південний, 7-12 м/с. Температура в західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі 7-12°, вдень 11-16°; на решті територій вночі 12-17°, вдень 16-21°, у східних областях 22-27°.

У Києві 7 жовтня очікується вночі помірний, удень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 10°, вдень 12-14°.

У вівторок, 8 жовтня вночі на Лівобережжі України, вдень у північно-східній частині країни дощі; на решті територій без опадів.

Вітер північно-західний із переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°, у південній частині та східних областях 9-14°; вдень 12-17°, у південній частині та західних областях 17-22°.

У Києві 8 жовтня буде сухо, вітер північно-західний із переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°; вдень 14-16°.