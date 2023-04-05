Кримінал

В НАБУ підтвердили обшуки в Харківській ОВА (оновлено)

5 Квітня 2023 17:29
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набу

“У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо, що детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП здійснюють слідчі дії (обшуки) у Харківській військово-цивільній адміністрації”, – повідомляє НАБУ.

В Бюро додали, що слідчі дії санкціоновані і здійснюються відповідно до чинного законодавства.

“Інші деталі не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування”.

Раніше в прес-службі ХОВА повідомили, що сьогодні Національне антикорупційне бюро України здійснює слідчі дії в деяких структурних підрозділах Харківської обласної військової адміністрації. Обшуки проводяться у керівництва Апарату та в Департаменті агропромислового розвитку.

“ОВА зі свого боку максимально та всебічно співпрацює з НАБУ та сприяє у його роботі, надає детективам Агентства усі запитувані документи та необхідну інформацію”, – повідомили в ОВА.

За даними джерел Цензор.Нет, детективи НАБУ провели обшуки, зокрема, у кабінетах голови ОВА О. Синєгубова, заступника голови ОВА В.Ковальської, директора департаменту АПК А.Дорожка.

“Справа стосується розтрат гуманітарної допомоги, придбаної за рахунок держави після початку російського вторгнення до Харківської області у 2022 році”, – повідомляє видання.


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