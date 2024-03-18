Політика

В МЗС Грузії засудили проведення російських виборів на окупованих територіях

18 Березня 2024 16:26
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мзс, грузія, вибори в рф
Прапор Грузії / Getty Images

Міністерство закордонних справ Грузії засудило проведення “виборів президента РФ” в окупованих регіонах країни й закликало РФ припинити дії проти суверенітету Грузії та виконати міжнародні зобов’язання, включаючи угоду про припинення вогню.

Про це йдеться на сайті МЗС Грузії.

“Міністерство закордонних справ Грузії засуджує проведення виборів президента Російської Федерації в окупованих регіонах Грузії та незаконне відкриття виборчих дільниць з метою масового залучення місцевого населення”, – йдеться у повідомленні.

У дипломатичному відомстві наголошують, що ці “вибори” є кроком проти суверенітету та територіальної цілісності Грузії з боку РФ, який грубо порушує фундаментальні принципи та норми міжнародного права, повністю ігнорує Статут ООН та Гельсінський прикінцевий акт.

“Проведення будь-яких виборів на окупованих територіях є незаконним в умовах окупації, що встановлено в тому числі міжнародними судами,  і в умовах, коли населення, вигнане з окупованих територій в результаті етнічних чисток, досі не має можливості повернутися до своїх домівок”, – наголосили в грузинському МЗС.

МЗС закликало Росію “припинити дії проти суверенітету та територіальної цілісності Грузії та виконати свої міжнародні зобов’язання, включаючи угоду про припинення вогню від 12 серпня 2008 року, укладену за посередництва Європейського Союзу”.

Також МЗС звернулося до міжнародної спільноти з проханням дати належну оцінку та відреагувати на подальші протиправні дії Росії в окупованих регіонах.


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