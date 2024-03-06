В МВС повідомили, що номерні знаки для автомобілів зможуть виготовляти і приватні компанії

Відтепер номерні знаки для автомобілів зможуть виготовляти і приватні компанії.

Про це заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий повідомив у Фейсбуці, передає Суспільне.

“Ще одна важлива зміна, спрямована на покращення роботи сервісних центрів МВС. На нормативному та технічному рівнях врегульовано можливість виготовлення номерних знаків суб’єктами господарювання різних форм власності”, — наголосив Драп’ятий.

Він додав, що суб’єкти господарювання, які мають намір виготовляти номерні знаки, зможуть подати до Головного сервісного центру МВС перелік документів, визначених у Порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів від 25 липня 2023 року № 774.

За його словами, якщо всі документи відповідатимуть вимогам, то Головний сервісний центр МВС упродовж п’ятьох днів після надходження документів повідомить суб’єкту господарювання про приєднання до реєстру субʼєктів господарювання.

“Після приєднання до Реєстру суб’єкта господарювання вони зможуть виготовляти номерні знаки на вибір особи з окремими буквено-цифровими комбінаціями із суфіксами ОА, ОВ, ОС, ОЕ, ОН, ОІ, ОК, ОМ, UB, UC, AG, AJ, DB, NA”, — пояснив посадовець.

За його словами, це врегульовано наказом МВС України від 30 січня 2024 року № 53.

Драп’ятий наголосив, що процес присвоєння буквено-цифрової комбінації, виготовлення й видачі номерних знаків буде більш прозорим і позбавленим втручання посадових осіб.

За його словами, станом на сьогодні жоден суб’єкт господарювання не був включений до Єдиного реєстру транспортних засобів, бо ці нормативні зміни ухвалили відносно нещодавно.

“Демонополізація та унормування ринку виготовлення номерних знаків сприятиме розвитку справедливої ринкової конкуренції, підвищенню зручності отримання адміністративних послуг”, — написав заступник міністра.

У МВС закликали субʼєктів господарювання подавати документи відповідно до затвердженого порядку та розпочати діяльність із виготовлення номерних знаків.