Суспільство

В Міноборони розповіли про переваги електронного кабінету військовозобов’язаного

1 Лютого 2024 20:28
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мобілізація
Ілюстративне зображення військового за комп'ютером / Фото з відкритих джерел

Електронний кабінет військовозобов’язаного дозволить значно простіше організувати систему відбору до війська згідно зі спеціальністю людини та дозволить зменшити кількість помилок щодо призову людей, які не підлягають мобілізації.

Про це заявив начальник Управління преси й інформації Міністерства оборони Ілларіон Павлюк в ефірі телемарафону.

“Поява електронного кабінету – дуже зручний механізм для всіх. Тут треба розуміти, що якщо ми добилися ситуації, коли оновлення даних масове, тому що це можна зробити дома з комп’ютера, нам тоді значно простіше організувати систему, коли людина, яка має спеціалізацію механіка-водія, буде відповідні задачі виконувати у війську. І це дозволить зменшити кількість помилок, коли людину, яка не підлягає призову, не будуть призивати”, – пояснив він.

За словами Павлюка, у військовозобов’язаних може існувати певний страх щодо оновлення даних через те, що їх “миттєво заберуть у військо”. Посадовець зазначив, що “миттєво не заберуть”, оскільки в Україні значно більше військовозобов’язаних, аніж зараз потребують ЗСУ.

“Просто цей процес стане значно якіснішим, значно більш зручним. […] Зараз іде війна і це обов’язок всіх, ми робимо все для того, щоб процес доєднання до війська був зручнішим, прозорішим, швидшим, якіснішим для війська”, – пояснив він.

Також Павлюк повідомив, що згідно з новим законопроєктом військовозобов’язані матимуть 60 днів, аби уточнити свої дані: це можна буде зробити як в електронному кабінеті, так і офлайн.


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