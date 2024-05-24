Економіка

В Міненерго розповіли про справедливі графіки відключення світла

24 Травня 2024 21:10
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електроенергія
Ілюстративне фото / freepik

Уряд зобов’язав обленерго забезпечити справедливі графіки вимкнення світла для побутових споживачів. Пріоритетне енергозабезпечення матимуть обʼєкти критичної інфраструктури, лікарні та військові підприємства.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, ситуація зараз “дуже складна” і обмеження електропостачання продовжуватимуться.

“Але наша мета – зробити їх мінімальними за існуючих обставин, при цьому забезпечити максимально можливий справедливий підхід. Адже ми всі це вже проходили і знаємо, наскільки дискомфортно – залишатися без світла”, – заявив він.

Згідно з документом, обласні та Київська міська військові адміністрації готують та затверджують переліки критично важливих об’єктів, яким має бути забезпечено пріоритетне електропостачання відповідно до встановленого мінімального навантаження.

До цього переліку споживачів можуть бути віднесені об’єкти, які забезпечують роботу:

  • об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору та сектору системи життєзабезпечення;
  • включених до реєстру об’єктів критичної інфраструктури;
  • закладів охорони здоров’я державної або комунальної форми власності;
  • військових частин та територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки;
  • підприємств оборонного комплексу;
  • підприємств, діяльність яких важлива для забезпечення продовольчої, економічної та/або енергетичної безпеки країни;
  • підприємств із неперервним циклом виробництва;
  • електронних комунікаційних мереж;
  • органів державної влади.

Постанова набирає чинності через місяць після її опублікування і діятиме протягом періоду воєнного стану і шести місяців після його припинення чи скасування.


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