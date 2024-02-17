У мелітопольській спортшколі хтось вистрілив із гранатомета

Кілька людей постраждали після детонації боєприпасу в спортивній школі №3 в окупованому Мелітополі, повідомили слідчі органи РФ.

“Під час демонстрації зброї (ручного протитанкового гранатомета) під час турніру із самбо було здійснено мимовільне натискання на курок. У результаті сталася детонація боєприпасу, кілька людей дістали травми”, – йдеться в повідомленні.

“Усім постраждалим надано медичну допомогу, госпіталізація не знадобилася. Слідчі проводять процесуальну перевірку, призначено медичні та балістичні судові експертизи, опитуються свідки”.

Як додали в управлінні СК, за результатами дослідчої перевірки буде ухвалено процесуальне рішення.