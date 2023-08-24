Суспільство

В літаку Пригожина міг статись вибух – західна розвідка

24 Серпня 2023 21:54
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пригожин

Американські та європейські офіційні особи заявили, що літак, на борту якого міг бути Євгеній Пригожин й інші керівники “ПВК Вагнер”, розбився через вибух всередині лайнера.

Про це повідомляє The New York Times, Associated Press.

Таку думку посадовці висловили після ознайомлення з попередніми звітами розвідки.

Остаточного висновку ще не зроблено, але вибух всередині є основною версією причини падіння літака в полі між Москвою і Санкт-Петербургом. 

Вибух могла спричинити бомба або інший пристрій, закладений на борту літака. Хоча розглядаються й інші версії, як, наприклад, неякісне паливо.

Американські чиновники кажуть, що розвідка США не підтвердила смерть Пригожина. Проте багато експертів заявили, що він, швидше за все, загинув в авіакатастрофі. 

Неназваний західний чиновник розповів, що його країна зібрала кілька доказів того, що Пригожин був на борту літака.

Супутникова розвідка США не виявила запуску ракети, і немає інших доказів того, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом.

Американські та європейські чиновники, які говорили на умовах анонімності, заявили, що, на їхню думку, президент Росії Володимир Путін наказав знищити літак, намагаючись вбити Пригожина.

Associated Press з посиланням на американських та європейських посадовців також пише про вибух як основну версію. 

Їхні співрозмовники не вдавалися у деталі припущень про те, що могло спричинити вибух. 


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