Суспільство

В Київській області представник ТЦК допомагав ухилянтам

5 Червня 2023 12:01
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Працівники ДБР у співпраці з СБУ повідомили про підозру начальнику відділення одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Київської області. Він підозрюється в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, зокрема до республік Молдова та Угорщини.

Про це повідомили в ДБР.

Встановлено, що посадовець забезпечував виготовлення підроблених військово-облікових та медичних документів про непридатність до військової служби. Зокрема, він готував для ухилянтів відповідний висновок ВЛК та документ про виключення з військового обліку.

Начальник відділення діяв у змові з двома спільниками – своїм знайомим, колишнім керівником Київського обласного військкомату та його сином. Подільники підшукували «клієнтів», виконували роль консультантів щодо подальшого перетину кордонів Молдови та Угорщини, а також виконували роль посередників при передачі хабарів.

За свої послуги зловмисники брали від 6 до 10 тисяч доларів США. Вартість залежала від наявних проблем зі здоров’ям ухилянтів та їхнього віку. Чим старше був чоловік, тим дешевше була «послуга» з підробки документів.

Працівники ДБР затримали подільників посадовця під час отримання 8 тис. доларів США за черговий пакет підроблених документів.

Наразі задокументовано дві «угоди» зловмисників, за які вони вторгували 14 тис. доларів США. Досудове розслідування триває.


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