Кримінал

В Київській області батько зґвалтував свою неповнолітню дитину
22 Липня 2024 19:35
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зґвалтування, київ
Поліцейські Київщини повідомили про підозру зловмиснику за зґвалтування неповнолітньої доньки / Фото НПУ

На Київщині затримали 42-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 15-річної доньки.

Про це повідомляє поліція Київської області.

До поліції звернулася матір дитини та повідомила, що її доньку зґвалтував рідний батько.

За словами правоохоронців, 42-річний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, зґвалтував та вчинив насильницькі дії сексуального характеру відносно 15-річної доньки.

На ранок дівчина розповіла все матері, яка і звернулась до правоохоронців.

Збоченця затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому обрано міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Слідство триває. За скоєне чоловікові загрожує до 12 років тюрми.


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