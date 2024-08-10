Кримінал

В Києві внаслідок ДТП загинула інспекторка поліції
10 Серпня 2024 14:31
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дтп, київ
Капітан поліції Інна Ліфанова / Фото Патрульна поліція Києва

Внаслідок ДТП у столиці загинула інспекторка Києва, капітан поліції Інна Ліфанова. Без матері залишились двоє дітей.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

“Це сталося сьогодні вранці, коли Інна їхала на денну зміну власним автомобілем та потрапила у ДТП. На жаль, від отриманих травм Інна загинула на місці”, — йдеться у повідомленні.

Понад 9 років загибла присвятила чергуванням у Деснянському районі Києва, виконувала обов’язки командира роти. Бути поліцейською — це була мрія Інни, яку вона успішно реалізувала.

“Бути поліцейським — мрія дитинства, кожна людина народжується для чогось, в кожного є місія, моя — це поліція, бо хочу зробити цей світ і людей кращими”, — так капітан Ліфанова казала в інтерв’ю.

Колеги висловлюють найглибші співчуття рідним та друзям Інни.


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