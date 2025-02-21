В Китаї виявили новий різновид коронавірусу

Науковці з Китаю зафіксували новий різновид коронавірусу — HKU5. Дослідження проводили фахівці з лабораторії у Гуанчжоу спільно з Академією наук Китаю, Уханьським університетом та Уханьським інститутом вірусології, повідомляє South China Morning Post.

За попередніми висновками, HKU5-CoV-2 здатний інфікувати людські клітини. Вчені припускають, що вірус може передаватися людям як через прямий контакт із тваринами, так і через проміжних носіїв.

Фахівці наголошують, що новий вірус має широкий спектр потенційних носіїв і високий ризик міжвидового поширення.

Перша спалах COVID-19 стався в Ухані у грудні 2019 року, а 11 березня 2020 року ВООЗ оголосила пандемію. За її даними, від вірусу загинули понад 7 мільйонів людей у світі.