Суспільство

В Кривому Розі завершили рятувальні роботи

8 Вересня 2023 13:50
читать на русском →
ракетний удар

В Кривому Розі через ракетний удар поранення отримали 54 людей, один поліцейський загинув. Рятувальна операція на місці “прильота” завершена.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

“У Кривому Розі завершені пошуково-рятувальні роботи. Станом на 13:30 відомо про 55 постраждалих: 1 загиблий та 54 поранені. Серед травмованих – 9 працівників поліції”, – розповів він.

За словами Клименка, для підсилення до міста прибули додаткові поліцейські групи із сусідніх регіонів.

Поблизу місця обстрілу розгорнуті намети, де фахівці надають психологічну допомогу, та мобільні пункти прийому заяв від потерпілих.

Російські окупанти завдали ракетного удару по центру Кривого Рогу 8 вересня. Внаслідок російського обстрілу загинув поліцейський. У місті також пошкоджені три адміністративні будівлі. Побиті сім житлових будинків, серед них – багатоповерхівка.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
8 Вересня 2023 13:50

В Кривому Розі завершили рятувальні роботи
8 Вересня 2023 14:05

Маємо інформацію про те, що Путін причетний до смерті Пригожина, – Зеленський
8 Вересня 2023 12:17

Російська авіабомба вбила трьох цивільних у селі на Херсонщині
8 Вересня 2023 11:59

Україна повернула додому ще 9 дітей
8 Вересня 2023 11:39

Удар по будівлі поліції: наслідки ракетної атаки по Кривому Рогу
Останні новини
усі новини

Думки

Юрий САПРОНОВ

Влада це не назавжди
Леонід Маслов

Весільний міністр Резников і воєнні Мавіки
Віталій ПОРТНИКОВ

Эрдоган уехал ни с чем
Александр КИРШ

Новые “мирные контуры”, или К чему подталкивают Украину
Олександр СОЛОНЬКО

Кожна посадка перекопана, все інше — заміновано. Ми робимо величезну роботу, щоб пробитися на півдні
Юрий САПРОНОВ

Харьковские нардепы должны, нет – обязаны не вылазить из Министерств, лоббируя Харьков
усі думки