В Кривому Розі завершили рятувальні роботи

В Кривому Розі через ракетний удар поранення отримали 54 людей, один поліцейський загинув. Рятувальна операція на місці “прильота” завершена.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

“У Кривому Розі завершені пошуково-рятувальні роботи. Станом на 13:30 відомо про 55 постраждалих: 1 загиблий та 54 поранені. Серед травмованих – 9 працівників поліції”, – розповів він.

За словами Клименка, для підсилення до міста прибули додаткові поліцейські групи із сусідніх регіонів.

Поблизу місця обстрілу розгорнуті намети, де фахівці надають психологічну допомогу, та мобільні пункти прийому заяв від потерпілих.

Російські окупанти завдали ракетного удару по центру Кривого Рогу 8 вересня. Внаслідок російського обстрілу загинув поліцейський. У місті також пошкоджені три адміністративні будівлі. Побиті сім житлових будинків, серед них – багатоповерхівка.