Удар по будівлі поліції: наслідки ракетної атаки по Кривому Рогу

Російські окупанти завдали ракетного удару по центру Кривого Рогу 8 вересня. Через обстріл загинув поліцейський, постраждали ще десятки людей.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомляв, що росіяни завдали удару по середмістю Кривого Рогу, через що руйнувань зазнала одна із адмінбудівель поліції.

Внаслідок російського обстрілу загинув поліцейський. Трьох правоохоронців рятувальники ДСНС дістали з-під завалів, вони у важкому стані. Ще шестеро співробітників отримали травми різного ступеня тяжкості.

Загалом, за останніми даними ДСНС, через ракетну атаку окупантів постраждало 44 людини.

За словами голови ОВА Дніпропетровської області Сергія Лисака, у місті також пошкоджені три адміністративні будівлі. Побиті сім житлових будинків, серед них – багатоповерхівка.

Наразі поліція здійснює поквартирний обхід, щоб перевірити стан мешканців. Тривають рятувальні роботи.

На місці розгорнули Пункт екстреної психологічної допомоги ДСНС. Психологи працюють із потерпілими та місцевими мешканцями.