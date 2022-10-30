В Кремлі назвали умови, за яких Путін готовий до переговорів із Заходом

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що президент країни-агресора Володимир Путін усе ще готовий до переговорів щодо України.

Про це повідомляють російські пропагандистські видання “РИА Новости” і RT.

“Ми завжди готові вислухати наших західних колег, якщо вони звернуться з черговим проханням організувати розмову. Сподіваюся, що, крім відтворення в контактах по лінії дипломатичних відомств і по інших каналах того, що вони публічно в пропагандистському запалі кажуть, нам зможуть запропонувати якісь серйозні підходи, які сприятимуть розрядці напруженості й повністю враховуватимуть інтереси Російської Федерації та її безпеки”, – заявив Лавров.

За словами Лаврова, Росія готова говорити із Заходом, якщо він звертатиметься до РФ “з реалістичними пропозиціями, що спираються на принципи рівноправності та взаємної поваги інтересів, спрямованих на пошук компромісів і балансу інтересів усіх країн у цьому регіоні”.

Він запевняє, що за останні півроку “було кілька ініціатив з боку американців і деяких інших західних колег, які просили про телефонні розмови з російським лідером”.

Також Лавров заявив, що деякі міністри закордонних справ зверталися і до нього з таким же проханням і він завжди давав згоду.

Глава МЗС РФ також додав, що президент країни-агресора Володимир Путін неодноразово говорив про те, що РФ ніколи не відмовлялася і не відмовляється від переговорів, а відмовляється нібито “Україна за прямою вказівкою західних спонсорів”.

Лавров також пригрозив, що “чим довше вони тягнуть із переговорами, тим складніше їм буде з нами домовлятися”.