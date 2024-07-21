В Карпатах врятували ухилянта, який продирався до Румунії

Львів’янина, який заблукав у горах, знайшли сьогодні вранці прикордонники відділення «Богдан» Мукачівського загону разом із гірськими рятувальниками ДСНС.

Інформацію про те, що у високогір’ї перебуває чоловік, який втратив орієнтування та потребує допомоги, прикордонники отримали від чергового Рахівського райвідділу ДСНС. Майже через три години спільних пошуків прикордонники з рятувальниками знайшли 25-річного чоловіка за 700 метрів до кордону з Румунією, повідомляє Держприкордонслужба.

“Через дощ, який не припинявся усю ніч, мандрівник був геть мокрий та виснажений. Знайденого чоловіка доставили до Рахівської центральної районної лікарні, де його ушпиталили, діагностувавши загальне переохолодження організму”, – йдеться у повідомленні.

Загалом впродовж минулої доби прикордонники відділу «Ділове», до якого входить і відділення «Богдан», затримали в горах майже два десятки чоловіків призовного віку, які намагалися дістатися Румунії. Крім переохолодженого львів’янина серед порушників було п’ятеро жителів Київщини, троє – Дніпропетровщини, по двоє закарпатців, чернігівців, херсонців, по одному жителю Сумщини, Тернопільщини, Львівщини, Кіровоградщини та Донеччини.