Суспільство

В кабінеті Залужного знайшли прослушку – Генштаб

18 Грудня 2023 12:43
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генштаб, Залужний

Генеральний штаб ЗСУ офіційно заявив про виявлення прослуховування у кабінетах, призначених для роботи головнокомандувача Валерія Залужного та працівників його апарату.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу

У Генштабі вказують, що 17 грудня під час планової перевірки приміщень, в одному з місць дислокації було виявлено елементи обладнання для зняття інформації.

Пристрої для прослуховування були встановлені у кабінетах, призначених для роботи головнокомандувача Збройних сил України та працівників Апарату забезпечення його діяльності.

Зазначається, що з метою встановлення обставин вказаної події, її наслідків та осіб до неї причетних, було повідомлено Службу безпеки України.


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