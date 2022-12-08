Суспільство

В Ізюмі з’явилися вулиці Бандери, Петлюри і Дудаєва

8 Грудня 2022 08:31
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ізюм

В Ізюмі на Харківщині з’явились вулиці Мазепи, Бандери, Петлюри та Ратушного.

Про це повідомив заступник міського голови Володимир Мацокін, пише Суспільне.

Розпорядження про перейменування підписав міський голова Валерій Марченко.

Всього перейменували 21 топонім:

  • пл. Революції на пл. Героїв Крут;
  • вул. Московська на вул. Івана Мазепи;
  • вул. Пушкінська на вул. Степана Бандери;
  • вул. Горького на вул. Віталія Смолярова;
  • вул. Єсеніна на вул. Вільнюська;
  • вул. Зої Космодем’янської на вул. Марії Приймаченко;
  • вул. Тургенєва на вул. Джохара Дудаєва;
  • вул. Некрасова на вул. Василя Стуса;
  • вул. Ломоносова на вул. Романа Ратушного;
  • вул. Ентузіастів на вул. Князя Острозького;
  • вул. Пролетарська на вул. Лондонська;
  • вул. Васнецова на вул. Миколи Куліша;
  • вул. Герцена на вул. Івана Котляревського;
  • вул. Льоні Голікова на вул. Сергія Корольова;
  • вул. Архангельська на вул. Бориса Патона;
  • вул. Гомельська на вул. Вишивана;
  • вул. Камчатська на вул. Аляски;
  • вул. Ростовський Шлях на вул. Ізюмський Шлях;
  • вул. Суворова на вул. Симона Петлюри;
  • вул. Сергія Тюленіна на вул. Сергія Сови;
  • вул. Лізи Чайкіної на вул. Княгині Ольги.

Також в місті планують перейменувати вулиці на честь командира батальйону “Карпатська Січ” Олега Куцина та письменника Володимира Вакуленка, зазначив Мацокін в коментарях.


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