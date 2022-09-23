В Ізюмі завершується ексгумація тіл з масового поховання

Сьогодні завершується ексгумація тіл з масового поховання в Ізюмі. Усього ексгумовано 436 тіл. Більшість з них мають ознаки насильницької смерті, а 30 – сліди катувань.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Є тіла з мотузкою на шиї, зі зв’язаними руками, з поламаними кінцівками та з вогнепальними пораненнями. У декількох чоловіків ампутовані геніталії. Все це докази жахливих тортур, яким окупанти піддавали мешканців Ізюму. Більшість тіл – цивільні, 21 – військові.

“Близько 200 людей – судмедексперти, поліцейські, прокурори, співробітники ДСНС працювали тут щодня. Дякую за морально важку, але необхідну роботу”, – подякував Синєгубов.

За його словами, кожне зі знайдених тіл – це окрема історія. “Ми з’ясуємо обставини загибелі кожної людини, щоб їхні рідні і близькі дізналися правду, а вбивці були покарані”, – підкреслив Синєгубов.

“На жаль, таке масове поховання не єдине в Ізюмі. Знайдено щонайменше ще 3 таких місця в цьому районі, є поховання і в інших звільнених містах Харківщини. Наразі проводяться огляд та розмінування. Усі злочини окупантів будуть задокументовані, а винні заплатять за скоєне”, – запевнив він.