В Ізюмі росіяни вбили дитячого письменника Володимира Вакуленка

У Харківській області під час окупації росіяни вбили дитячого письменника Володимира Вакуленка. Його тіло знайшли у братській могилі, пише Суспільне.

Володимир Вакуленко зник ще у березні 2022 року. Він мешкав у селі Капитолівка, що поблизу Ізюма. Батьки понад пів року шукали єдиного сина, згодом стало відомо, що його викрали росіяни.

Тіло письменника знайшли у братській могилі після деокупації Ізюма. Спочатку правоохоронці стверджували, що це тіло належить невідомій жінці, проте ДНК-експертиза встановила, що загиблим є Володимир Вакуленко.

“Розслідувачі “Суспільного” знайшли фото тіла під номером 319, зроблене перед похованням. На ньому — прострелені документи Володимира Вакуленка. Також — татуювання на руці, схоже на те, що мав письменник. Нині ж дані про загибель письменника підтвердила ДНК-експертиза”, – йдеться у повідомленні.

У чоловіка залишився неповнолітній син з інвалідністю, який ніколи не розлучався з батьком.