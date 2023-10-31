В Ізраїлі заявили про бої з ХАМАС у підземних тунелях під Газою

Сили оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) проводять наземну операцію в Секторі Газа і вступили у бої з бойовиками ХАМАС у підземних тунелях, де було знищено військове обладнання противника.

Про це повідомляє прес-служба ЦАХАЛ.

За словами командувача Південного угруповання ізраїльських сил Ярона Фінкельмана, солдати якого проводять наземну операцію в Секторі Газа, армія “завдає ударів по ХАМАСу та терористичним організаціям” на території анклаву.

“Наші воїни в цей час мужньо і відважно б’ються на полі бою. Проходять також запеклі бої, в яких знищуються терористи, ведуться бої віч-на-віч і робляться спроби контакту”, – сказав він.

Представник ЦАХАЛ зазначив, що солдати боротимуться у провулках, у тунелях – “там, де це необхідно”.

В ізраїльських Силах оборони заявили, що у цих тунелях було ліквідовано військове обладнання бойовиків.

Також у ЦАХАЛ повідомили про ураження 300 об’єктів організації ХАМАС протягом минулої доби.