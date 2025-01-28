В Ізраїлі заперечують інформацію щодо передачі Україні трофейної російської зброї

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський спростував заяву про намір його країни передати Україні захоплену в Лівані, або будь-де, російську зброю.

Про це він розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

“Я напевно вас трохи розчарую, але не йдеться про ініціативу Ізраїлю, є тут якийсь зіпсований телефон. Хтось чогось, напевно, не зрозумів. Шаррен Хаскель, коли була ще депутатом Кнесету, депутатом парламенту, а не заступником міністра закордонних справ, виступила з приватною законодавчою ініціативою, за якою Ізраїль би передав захоплену зброю російського виробництва Україні. Ця ініціатива не просунулася в Кнесеті”, – пояснив Бродський.

За його словами, після призначення Шаррен Хаскель заступницею міністра закордонних справ, вона більше не має права вносити приватні законодавчі ініціативи як член уряду.

“Те, що стосується передачі зброї, цілком і повністю перебуває у віданні армії і Міністерства оборони. Жодного такого рішення Міністерство оборони Ізраїлю не ухвалювало”, – підсумував дипломат.

Нагадаємо, минулого тижня пресслужба українського посольства в Ізраїлі заявила, що Міністерство закордонних справ Ізраїлю запропонувало передати Україні захоплену російську зброю, яку здобув ЦАХАЛ у Лівані чи на територіях ворогів Ізраїлю. У повідомленні йшлося, що цю ініціативу обговорили посол України Євген Корнійчук та заступниця міністра закордонних справ Ізраїлю Шаррен Хаскель 21 січня.