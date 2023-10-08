В Ізраїлі загинули двоє громадян України, вживаються заходи щодо організації репатріації тіл загиблих. Про це повідомили агентству Інтерфакс-Україна в посольстві України в Ізраїлі.

Інформація про наявність громадян України серед поранених або зниклих безвісти поки що відсутня.

“Посольство України отримало підтвердження від поліції Ізраїлю щодо загибелі двох громадян України. Вживаються заходи щодо організації репатріації тіл загиблих. Інформація про наявність громадян України серед поранених або зниклих безвісти наразі відсутня”, – йдеться в повідомленні посольства.