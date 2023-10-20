Суспільство

В Ізраїлі загинуло вже 24 українці

20 Жовтня 2023 15:52
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ізраїль, загиблі

В Ізраїлі оновили дані про іноземців, які загинули внаслідок нападу ХАМАСу з 7 жовтня. Найбільше жертв наразі серед громадян США та України.

Про це повідомляє Новости Израиля.

Згідно з даними ізраїльської влади, внаслідок бойових дій та обстрілів загинули 32 громадяни США, 8 американців вважають зниклими безвісти.

Влада Ізраїлю також стверджує, що, внаслідок нападу, загинули 24 громадяни України, троє українців зникли безвісти.

Також серед лідерів за кількістю жертв – Франція. Жертвами нападу вважаються 22 громадяни Франції.

Загалом від атак бойовиків ХАМАСу загинули громадяни Аргентини, РФ, Таїланду, Німеччини, Британії, Канади, Австрії, Угорщини, Ірландії, Італії, Іспанії, Латвії, Литви, Португалії, Румунії, Чилі, Перу, Парагваю, Азербайджану, Білорусі, Молдови, Бразилії, Китаю, Індії, Шрі-Ланки, Камбоджі, Філіппін, Непалу, ПАР, Судану, Туреччини, Узбекистану та Казахстану.


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