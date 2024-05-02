В Ізраїлі створили петицію щодо передачі ЗРК Patriot Україні

Громадяни Ізраїлю створили петицію із закликом до свого уряду передати виведені з озброєння комплекси Patriot Україні.

“У зв’язку з тим, що ЦАХАЛ знімає з озброєння ВПС ракетний комплекс Patriot, ми, громадяни Ізраїлю та представники єврейської громади України та світу, просимо уряд Ізраїлю, прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, міністра оборони Йоава Галанта і депутатів Кнесету ухвалили чітке рішення передати Україні ЗРК MIM-104 Patriot.

З моменту вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року ми були свідками щоденного повітряного тероризму проти громадян України, яких холоднокровно вбиває безжальний російський уряд. Іран і Росія посилюють постачання зброї терористичним організаціям, нарощують співпрацю в розробці та застосуванні нетрадиційної зброї проти людства та допомагають одне одному з метою знищення наших країн. Цілком доцільно, щоб ми також об’єднали сили, побудували міцний альянс і підтримували одне одного через передачу технологій, розвиток ресурсів знань і міжнародну адвокацію”, – йдеться у зверненні.