Суспільство

В Івано-Франківську діяла фіктивна схема зарахування на службу родичів керівництва міста

25 Серпня 2023 12:51
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дбр, Івано-Франківськ

Державне бюро розслідувань викрило в Івано-Франківську схему фіктивного зарахування на службу у військкомати родичів керівництва міста.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Бюро повідомляє, що встановило особи деяків керівників військкоматів, які налагодили схему фіктивного зарахування на військову службу в роти охорони ТЦК.

“Новобранці” отримували можливість фактично не проходити військову службу, проводячи час на власний розсуд. Деякі з них спокійно брали участь у футбольних матчах у складі футбольного клубу з Прикарпаття. До того ж вони отримували від держави грошове та матеріальне забезпечення рахунком бюджетних коштів”.

Джерела УП повідомляють, що йдеться про футболістів ФК “Прикарпаття”, який перебуває в сфері впливу мера Франківська Руслана Марцінківа.

Бюро та поліція провели близько 30 обшуків у військкоматах Івано-Франківської області, обласній ВЛК, а також за місцями проживання фігурантів. 

Розслідування триває у межах розпочатого провадження за ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення військовою службовою особою повноважень).

“У ході слідчих дій перевіряються можливі протиправні дії персоналу під час проведення мобілізації, проходження служби та протиправного отримання грошового забезпечення.

За результатами буде вирішуватись питання повідомлення про підозру окремим військовим посадовцям територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки”.


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