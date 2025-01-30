В Івано-Франківську чоловік замовив убивство дружини: жінку планували отруїти смертельною дозою наркотиків

Правоохоронці затримали жителя Івано-Франківська та його спільника за підозрою в замовленні вбивства своєї дружини. Жертву планували отруїти за допомогою наркотичної речовини.

Про це повідомили в поліції Івано-Франківської області.

За даними слідства, намір вбити власну дружину, з якою він перебуває в процесі розлучення, виник у 49-річного мешканця Івано-Франківська через ревнощі. Замах на її життя чоловік організував разом з 47-річним спільником.

“Зловмисники підшукали виконавця, якому пообіцяли 2000 доларів за те, щоби він ввів 36-річній потерпілій смертельну дозу наркотичних речовин. Фігуранти уже й передали аванс виконавцю. Всі протиправні дії зловмисників задокументували поліцейські”, – розповіли правоохоронці.

За силової підтримки спецпідрозділу КОРД обох підозрюваних затримали. Вдома в них провели обшуки та виявили саморобні вибухові пристрої. Їх вилучили та направили не експертизу.

Затриманим повідомлено про підозру за фактом замаху на умисне вбивство, вчиненого на замовлення та за попередньою змовою групою осіб.