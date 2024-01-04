В Італії запланували виставку про “розквіт” Маріуполя під російською окупацією. Україна відреагувала

20 січня в італійському місті Модена запланували захід, на якому розповідатимуть про «стрімкий процес відновлення під егідою рф» окупованого Маріуполя. В українському МЗС вже готують офіційне звернення.

Так, місто Маріуполь там назвали символом «повстання на Донбасі проти київської хунти», яке начебто зараз стрімко відбудовують «під егідою інститутів російської федерації».

Саме «результати» відбудови й планують презентувати на конференції-виставці, яку організовує «Асоціація сприяння культурній інтеграції між Італією та росією». На заході, зокрема, запланували виступ російського консула й «незалежного» журналіста Андреа Лучіді.

Останній відомий своїми пропагандистськими сюжетами з Маріуполя, у яких він розповідав про те, як росіяни начебто надають житло й грошову підтримку маріупольцям.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в коментарі hromadske назвав виставку в Модені провокацією і сказав, що МЗС доручило українському посольству в Римі підготувати офіційне звернення.

«На офіційному рівні Італія рішуче підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. І ми очікуємо, що на цей пропагандистський захід буде відповідна реакція», — зазначив він.