Спорт

В Італії заборонили 88-й номер на футболках гравців

27 Червня 2023 19:12
37
читать на русском →
футбол

В італійському футболі заборонено 88 номер на футболках гравців. Таке рішення ухвалила національна федерація, міністерство внутрішніх справ та міністерство спорту, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Заборона діє з наступного сезону, що стартує у серпні.

Рішення представлено як частина плану боротьби з антисемітизмом і проявами нацизму. Буде визначено порядок дострокового завершення матчів у разі недотримання цього правила.

У символіці неонацистів цифри 88 означають дві восьмі літери латинського алфавіту HH та зашифровують нацистське вітання “Хайль Гітлер!”.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
27 Червня 2023 19:27
34

Генштаб: Росіяни хочуть відбити Рівнопіль
27 Червня 2023 18:52
21

еАкциз: В Україні створюється цифрова система обігу підакцизних товарів
27 Червня 2023 17:44
51

Кличко отримав догану від Кабміна
27 Червня 2023 17:35
27

Бахмут: Сили оборони щодня мають просування по флангах, але в місто не заходили – Маляр
27 Червня 2023 16:34
49

Терехов звільнив відповідального за бомбосховища у Харкові
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Сегодняшние лидеры: сравниваем со сломавшими империю зла
Александр КИРШ

На деревню дедушке, или Украина — не Израиль и даже не Тайвань
Віталій ПОРТНИКОВ

И Шойгу боится потери Крыма
Александр КИРШ

Бабушки с планеты Украина, или Почему мы непобедимы
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Коронавирус. Прощай пандемия, привет эндемия!
Александр КИРШ

Реальное соотношение погибшихсо стороны Украины и мордора
усі думки