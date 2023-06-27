В Італії заборонили 88-й номер на футболках гравців

В італійському футболі заборонено 88 номер на футболках гравців. Таке рішення ухвалила національна федерація, міністерство внутрішніх справ та міністерство спорту, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Заборона діє з наступного сезону, що стартує у серпні.

Рішення представлено як частина плану боротьби з антисемітизмом і проявами нацизму. Буде визначено порядок дострокового завершення матчів у разі недотримання цього правила.

У символіці неонацистів цифри 88 означають дві восьмі літери латинського алфавіту HH та зашифровують нацистське вітання “Хайль Гітлер!”.