Суспільство

В Італії сина Трампа звинуватили у незаконному полюванні на качок
6 Лютого 2025 08:16
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В Італії Дональда Трампа-молодшого звинуватили у незаконному полюванні на рідкісних качок, що перебувають під охороною ЄС.

Полював Трамп-молодший в листопаді 2024 року, повідомляє La Repubblica. Пізніше в мережі з’явилося відео самого полювання.

За словами регіонального радника Кріштіано Кораццарі, усі учасники полювання, зокрема син президента США, отримали необхідні документи.

Втім, італійські зоозахисники обурені, адже серед впольованих птахів могла бути качка з помаранчевим пір’ям – вид, що охороняється ЄС та італійськими законами.

Регіональна влада звернулася до поліції з вимогою розпочати розслідування.


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