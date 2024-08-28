В Італії стартує 81-й Венеційський кінофестиваль

Сьогодні, 28 серпня в Італії починається одна з найбільших кіноподій року — Венеційський фестиваль. Триватиме він до сьомого вересня.

Бієнале є найстаршим у світі: він був заснований у 1932 році, а з 1935 подія стала щорічною. Цей фестиваль є також одним з найпрестижніших: він поступається тільки Каннам.

В програмі також будуть представлені дві українські стрічки — їх покажуть поза конкурсом.

Як повідомляє Держкіно, в рамках фестивалю на підтримку України пройде “Український день”. Цей захід стане нагодою для діалогу між українськими та міжнародними представниками кіноіндустрії.

Також поза конкурсною програмою у Венеції будуть представлені два українських фільми. Стрічку “Пісні землі, що повільно горить” режисерки та сценаристки Ольги Журби покажуть у секції “Поза конкурсом – нон-фікшн”. Це історія про події війни Росії проти України, та трансформацію суспільства на цьому тлі.

Ще один фільм – “Медовий місяць” Жанни Озірної включений до програми Biennale College Cinema. Головні герої фільму – пара закоханих, яких війна заскочила у їхньому вдома, під Києвом. Вони фактично опиняються заблоковані та відрізані від світу – без мобільного зв’язку, електрики та води.