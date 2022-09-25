В Італії розпочалися дострокові вибори до парламенту

В Італії в неділю, 25 вересня, розпочалися позачергові вибори до парламенту країни. Виборчі дільниці відкрилися о 7-й ранку за місцевим часом, підрахунок голосів розпочнеться після їх закриття о 23.00. У цей час будуть опубліковані результати перших екзитполів.

Вибори пройдуть в обидві палати парламенту – Палату депутатів та Сенат. За даними опитувань, лідером вважається правоцентристська коаліція. У разі її перемоги в Італії буде сформовано перший після закінчення Другої світової війни уряд правих сил .

Найбільшою підтримкою (25 відсотків) користується права партія “Брати Італії” , яку очолює Джорджа Мелоні . У коаліцію також входять “Ліга Півночі” Маттео Сальвіні, “Вперед, Італія” Сільвіо Берлусконі та невеликий альянс партій “Ми – помірні”.

На другому місці за популярністю серед партій, як показали опитування, знаходиться ліва “Демократична партія” (21,2 відсотка) Енріко Летт. Як зазначає агентство AP, демократи перебувають у невигідному становищі, оскільки, на відміну від правих сил, їм не вдалося створити єдиний союз.

За популістський рух “П’ять зірок” готові віддати голоси, за опитуваннями, близько 13 відсотків виборців. Тим часом трохи більше 40 відсотків виборців, опитаних напередодні виборів, поки що не визначились із вибором.

На посаду прем’єр-міністра країни у разі перемоги правої коаліції претендуватиме лідер тієї партії, яка набере найбільше голосів. Фаворитом називають Джорджу Мелоні (на фото). У разі обрання вона стане першою жінкою на цій посаді в історії Італії.

Минулий уряд разом із екс-прем’єром Італії Маріо Драгі пішов у відставку у липні – на тлі урядової кризи. Своє рішення Драгі пояснив розколом у правлячій коаліції. Парламент Італії було розпущено.