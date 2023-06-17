В ISW розповіли, що дасть Путіну переміщення ядерної збро до Білорусі

Кремль стверджував, що Росія почала передачу тактичних ядерних боєголовок до Білорусі відповідно до раніше оголошених планів.

Про це пишуть аналітики ISW.

16 червня президент Росії Володимир Путін оголосив, що Росія перенесла перше розміщення тактичних ядерних боєголовок до Білорусі.

Путін заявив, що російські сили розгорнуть усі заплановані поставки тактичних ядерних боєголовок до Білорусі до кінця 2023 року.

Раніше ISW оцінювало, що розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі є частиною давніх зусиль з цементування де-факто військовий контроль Росії над Білоруссю малоймовірний, щоб передвіщати будь-яку російську ескалацію.

14 червня видання Reuters писало, що президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна почала отримувати російську тактичну ядерну зброю, яка, за його словами, була втричі потужнішою за атомні бомби, скинуті США на Хіросіму та Нагасакі в 1945 році.

Сполучені Штати розкритикували рішення Путіна, але заявили, що не мають наміру змінювати власну позицію щодо стратегічної ядерної зброї та не бачать жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю.