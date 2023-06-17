Політика

В ISW розповіли, що дасть Путіну переміщення ядерної збро до Білорусі

17 Червня 2023 13:58
39
читать на русском →
ISW, білорусь, ядерна зброя

Кремль стверджував, що Росія почала передачу тактичних ядерних боєголовок до Білорусі відповідно до раніше оголошених планів. 

Про це пишуть аналітики ISW.

16 червня президент Росії Володимир Путін оголосив, що Росія перенесла перше розміщення тактичних ядерних боєголовок до Білорусі. 

Путін заявив, що російські сили розгорнуть усі заплановані поставки тактичних ядерних боєголовок до Білорусі до кінця 2023 року. 

Раніше ISW оцінювало, що розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі є частиною давніх зусиль з цементування де-факто військовий контроль Росії над Білоруссю малоймовірний, щоб передвіщати будь-яку російську ескалацію. 

14 червня видання Reuters писало, що президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна почала отримувати російську тактичну ядерну зброю, яка, за його словами, була втричі потужнішою за атомні бомби, скинуті США на Хіросіму та Нагасакі в 1945 році.

Сполучені Штати розкритикували рішення Путіна, але заявили, що не мають наміру змінювати власну позицію щодо стратегічної ядерної зброї та не бачать жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
17 Червня 2023 09:00
74

Росіяни обстріляли Харківщину: поранений цивільний чоловік
17 Червня 2023 13:58
39

В ISW розповіли, що дасть Путіну переміщення ядерної збро до Білорусі
17 Червня 2023 13:19
39

На Харківщині росіяни влучили ракетою в автомобіль, загинули люди
17 Червня 2023 12:04
19

Перша в Європі: Естонія схвалила використання заморожених у країні російських активів для підтримки України
17 Червня 2023 09:35
39

ЗСУ знищили майже 700 окупантів і 12 крилатих ракет
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Реальное соотношение погибшихсо стороны Украины и мордора
Юрій ЛУЦЕНКО

Припиніть!
Александр КИРШ

Из Америки написали, что я — российский агент
Віталій ПОРТНИКОВ

Путин и равнодушие
Ігор Черняк

Найкращі йдуть, а лишаються ті, хто лишаються
Леонид ЛОГВИНЕНКО

Пам’ятник
усі думки