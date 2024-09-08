Техно

В ISW розповіли про нову російську технологію проти ЗСУ
8 Вересня 2024 10:26
читать на русском →
бпла
Прикордонники забезпечують контроль над ділянкою фронту за допомогою БпЛА “Валькірія” / Фото ДПСУ

Росіяни розробили технологію “ковзних перешкод”, яка змушує українські безпілотники втрачати зв’язок зі своїми операторами.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики посилаються на кремлівське пропагандистське видання ТАСС, яке заявило, що російські фахівці з компанії “Ступор” розробили технологію так званих “ковзних перешкод”. Вона нібито змушує українські безпілотники втрачати зв’язок зі своїми операторами.

Зазначається, що представник компанії заявив на полях Всеросійських зборів операторів бойових безпілотників, що ця нова технологія створює “ешелонований захист”, який дозволяє російським військам легше перехоплювати частоти українських безпілотників, які постійно змінюються.

За заявою компанії, російські війська випробовують цю технологію на Запорізькому напрямку в Україні.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
8 Вересня 2024 11:18

Вибух на території АТП в Києві: відомо про загиблих
8 Вересня 2024 14:54

США повідомили союзників про передачу Іраном ракет Росії
8 Вересня 2024 13:27

Росіяни вдарили по готелю, в якому зупинилися харківські зооволонтери
8 Вересня 2024 13:10

Кількість жертв російського удару по Полтаві збільшилася до 58
8 Вересня 2024 12:35

Зеленський зробив низку нових призначень
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Змінюйтесь та адаптуйтесь
Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
усі думки