В ISW прокоментували візит Кім Чен Ина до Путіна

Російський президент-диктатор Володимир Путін, ймовірно, боїться, що зміцнення відносин із Північною Кореєю можуть поставити під загрозу схеми ухилення РФ від санкцій, які наразі існують.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що 13 вересня очільник Кремля зустрівся із північнокорейським диктатором Кім Чен Ыном на космодромі “Східний” в Амурській області. Путін назвав зустріч “продуктивною” і повідомив, що вони з Кімом провели “відвертий обмін думками щодо ситуації в регіоні та про двосторонні відносини”.

Путін також заявив, що РФ буде продовжувати дотримуватися обмежень на військово-технічну співпрацю з Північною Кореєю, але зазначив, що у “межах нинішніх правил є додаткові можливості”.

“Путін, ймовірно, намагається нейтрально зобразити свою зустріч із Кімом, щоб зберегти інтерес Росії у придбанні північнокорейських артилерійських боєприпасів із побоюваннями щодо ризику запровадження вторинних міжнародних санкцій проти РФ через потенційну торгівлю з Північною Кореєю”, – йдеться у звіті американських аналітиків.